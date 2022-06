Macedonia-Gibilterra 4-0, 79' in campo per Elmas: le statistiche | FOTO

Ultime news Nazionali - Finisce la partita di Elif Elmas impegnato con la Macedonia del Nord. I macedoni hanno affrontato, vincendo 4-0, Gibilterra in Nations League.

Elif Elmas

Elmas in campo in Macedonia-Gibilterra 4-0

79' in campo per Elif Elmas sostituito nel cambio con Grozdanovski, in Macedonia-Gibilterra 4-0. A segnare, al 4' Bardhi, poi il raddoppio al 14' di Miovski proprio su assist di Bardhi. Passano solo 2' e al 16' arriva il secondo gol di Miovski. Succede tutto nella prima mezz'ora, col gol al 31' di Churlinov su assist di Todoroski.

Questi i dettagli della partita di Elif Elmas, uscito per far spazio al debutto di Grozdanovski:

Statistiche Elmas vs Gibilterra

Tabellino Macedonia-Gibilterra e risultato