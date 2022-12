La condizione posta da Ancelotti per diventare Ct del Brasile

Notizie Calcio - Clamorosa idea Ancelotti per la nazionale brasiliana alla ricerca di un allenatore dopo le dimissioni di Tite.

La Seleçao, dopo l’ennesimo tracollo al mondiale per un titolo che manca ormai dal lontano 2002, valuta anche allenatori stranieri per la panchina e tra le priorità spunta in particolare il nome dell’ex tecnico del Napoli.

Brasile, la condizione posta da Ancelotti

Tuttavia, come rivelano i media verdeoro, il mister avrebbe anche aperto a tale suggestiva possibilità ma a una condizione: restare sulla panchina del Real Madrid fino a fine stagione.

Quindi senza alcun addio prematuro in Spagna per accettare tale prestigioso incarico. Se tale scenario non dovesse essere un problema, vi sarebbero allora i presupposti per parlarne.