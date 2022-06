Italia Under 21 in Lussemburgo, il club Napoli incontra Zanoli e Gaetano ! FOTOGALLERY

Bellissimo momento a tinte azzurre nel ritiro della Nazionale Italia Under 21. Tramite un post sulla pagina Facebook, il Club Napoli Lussemburgo informa di aver incontrato i calciatori del Napoli Alessandro Zanoli, Gianluca Gaetano e l’Italia Under 21 in ritiro nel Granducato “dove non abbiamo fatto mancare la nostra passione Azzurra”.

Al comando del Gruppo F con 17 punti e tre lunghezze di vantaggio sulla Svezia, seconda con una partita giocata in più, l’Italia Under 21 è pronta ad affrontare il primo ostacolo. Si parte con il Lussemburgo. Domani pomeriggio a Differdange (stadio Municipal de la Ville, ore 18 diretta Rai2) gli Azzurrini hanno il compito di confermare il cammino percorso fino ad oggi, ma soprattutto di superare le difficoltà legate alle numerose defezioni, tra infortuni e giocatori passati nella nazionale maggiore.