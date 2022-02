Italia Under 15, convocato il baby Garofalo del Napoli

25 i convocati della Nazionale Under 15, tutti nati nel 2007, da Massimiliano Favo per uno stage che si terrà al CPO ‘Giulio Onesti’ di Roma da domenica 13 fino a giovedì 17 febbraio. Un raduno preparatorio per i prossimi impegni internazionali voluto dal Club Italia, le cui Nazionali giovanili sono sotto il coordinamento tecnico di Maurizio Viscidi.

Lo scopo è quello di tirare un’ulteriore sintesi dopo le quattro tappe di selezione durante le quali sono stati visionati circa 180 giovani calciatori provenienti dai migliori vivai italiani. Un impegno che ha portato a questa prima scrematura, resa possibile in virtù del lavoro svolto dall’Area Scouting della Figc, coordinata da Mauro Sandreani - coadiuvato, per le Nazionali giovanili fino alla Under 20, da Claudio Coppi - e grazie alla fattiva collaborazione delle società.

Una cinque giorni molto intensa, fatta di sedute di allenamento tecnico-tattico ed una amichevole che mercoledì 16 febbraio, alle 15, gli Azzurrini giocheranno, sempre, al Giulio Onesti, contro i pari età della Roma. Il giorno dopo, nel primo pomeriggio, si scioglierà il raduno con il rientro di giocatori e staff nelle rispettive sedi.

Lista dei convocati

Portieri : Tommaso Vannucchi (Fiorentina), Leonardo Taina (Parma); Nicolas Masi (Lazio);

: Tommaso Vannucchi (Fiorentina), Leonardo Taina (Parma); Nicolas Masi (Lazio); Difensori : Federico Colombo (Milan), Salem Albeè (Milan), Lorenzo Biagioni (Fiorentina), Leonardo Scuto (Lazio), Francesco Verde (Juventus), Christian Garofalo (Napoli) , Jacopo Contarini (Juventus), Cocchi Matteo (Inter), Andrei Racu (Atalanta);

: Federico Colombo (Milan), Salem Albeè (Milan), Lorenzo Biagioni (Fiorentina), Leonardo Scuto (Lazio), Francesco Verde (Juventus), , Jacopo Contarini (Juventus), Cocchi Matteo (Inter), Andrei Racu (Atalanta); Centrocampisti : Alessandro Olivieri (Empoli), Ernesto Perin (Milan), Alessandro Di Nunzio (Roma), Niccolò Gariani (Atalanta), Andrea Mussini (Sassuolo), Lorenzo Bonsignori Goggi (Atalanta);

: Alessandro Olivieri (Empoli), Ernesto Perin (Milan), Alessandro Di Nunzio (Roma), Niccolò Gariani (Atalanta), Andrea Mussini (Sassuolo), Lorenzo Bonsignori Goggi (Atalanta); Attaccanti: Francesco Castaldo (Bologna), Stefano Maiorana (Fiorentina), Alessandro Ciardi (Inter), Carlo Evangelista (Fiorentina), Alex Castiello (Atalanta), Simone Negri (Bologna), Mattia Liberali (Milan).

Staff: Supervisore Nazionale U15, Antonio Rocca; Allenatore, Massimiliano Favo; Tecnico Federale, Matteo Barella; Preparatore Dei Portieri, Graziano Vinti; Preparatore Atletico, Nicolo’ Varesco; Medici, Leonardo Previ e Alessandro Carducci; Fisioterapista, Fabrizio Casati; Segretario: Francesco Lupi

