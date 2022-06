Italia U19, Ambrosino fra i pre-convocati del CT Nunziata per l'Europeo

Ultime notizie calcio Napoli - Splendida notizia per Giuseppe Ambrosino, capocannoniere assoluto con 20 reti segnate e protagonista della salvezza ottenuta dal suo Napoli nell'ultima Primavera 1. L'attaccante è fra i pre-convocati del CT Nunziata.

Ambrosino con l'Italia

Italia Under 19, i 24 pre-convocati del ct Nunziata

Sta per cominciare la "fase Elité" dell'Europeo U19 in Slovacchia. Due mesi fa, l'Italia si è qualificata a quest'ultima fase attraversando un girone complicato contro Germania, Belgio e Finlandia, qualificandosi al primo posto (l'unico utile, ndr). I gruppi dell'Europeo di categoria, come detto, sono solamente due:

GRUPPO A: Slovacchia (ospitante), Francia, Italia, Romania

GRUPPO B: Serbia, Israele, Inghilterra, Austria

Questi i pre-convocati dell'Italia fra i quali c'è anche Ambrosino:

PORTIERI: Sebastiano Desplanches (Milan), Jacopo Sassi (Atalanta), Gioele Zacchi (Sassuolo);

DIFENSORI: Diego Coppola (Hellas Verona), Filippo Fiumanò (Juventus), Alessandro Fontanarosa (Inter), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Gabriele Mulazzi (Juventus), Riccardo Stivanello (Bologna), Riccardo Turicchia (Juventus);

CENTROCAMPISTI: Cesare Casadei (Inter), Duccio Degli Innocenti (Empoli), Isaias Delpupo (Cagliari), Giovanni Fabbian (Inter), Giacomo Faticanti (Roma), Jacopo Fazzini (Empoli), Samuel Giovane (Atalanta), Justin Kumi (Sassuolo), Filippo Terracciano (Hellas Verona);

ATTACCANTI: Giuseppe Ambrosino (Napoli), Tommaso Baldanzi (Empoli), Leonardo Cerri (Juventus), Marco Nasti (Milan), Cristian Volpato (Roma).

Europei U19: le date

Le partite della fase a gironi si articoleranno tra il 18 giugno, giorno d'esordio della manifestazione, fino al 25 giugno compreso, con l'Italia che giocherà in quest'ordine i suoi tre impegni.

Italia-Romania , il 18 giugno alle ore 20, a Dunajská Streda

, il 18 giugno alle ore 20, a Dunajská Streda Slovacchia-Italia , il 21 giugno alle ore 17:30, a Trnava

, il 21 giugno alle ore 17:30, a Trnava Francia-Italia, il 24 giugno alle ore 17:30, a Dunajská Streda

Le date successive alla fase a gironi, quindi la fase a eliminazione diretta, avrà luogo in due date chiave: il 28 giugno e il 1° luglio, giorno designato per la finale.