Italia-Turchia, forte tentazione Vergara per Mancini! Ecco la probabile formazione

La Nazionale italiana torna in campo domani sera allo Stadio Dall'Ara di Bologna, contro la Turchia, per la quarta giornata di UEFA Nations League. Oggi la Gazzetta dello Sport anticipa la probabile formazione di Mancini, svelando la "forte tentazione" di affidarsi ad Antonio Vergara dal primo minuto, anche per far rifiatare chi ha giocato di più nei giorni scorsi.

Tentazione Vergara per Mancini

Confermato Donnarumma tra i pali, in difesa dovrebbero giocare Bastoni e Mancini, quest'ultimo in ballottaggio con Scalvini. Dubbi anche per il ruolo di terzino sinistro, con Ruggeri favorito su Calafiori. A centrocampo toccherà finalmente a Barella, con Romano e Doumbia pronto a prendere il posto di Tonali. In attacco gioca Scamacca, mentre sulle ali ci sarà uno tra Cambiaghi o Maldini.

A proposito di Vergara, la Gazzetta scrive: "In attacco, forte è la tentazione Vergara: il ragazzo che tanto piace ad Allegri a Napoli ha trasmesso una bella scarica di adrenalina al Sant Denis una volta nella contesa e, soprattutto, è riposato rispetto al resto della compagnia".