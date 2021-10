Italia-Spagna 0-2 dopo 45': pesa il rosso di Bonucci, Nazionale in dieci e sotto di due reti

Finisce il primo tempo ed è notte fonda sull'Italia: i primi 45' terminano 0-2 per Italia-Spagna, semifinale di Nations League. A pesare sul risultato, l'episodio al 42': Bonucci si fa espellere per doppio giallo per un gomito largo in elevazione ai danni di Busquets. Nazionale italiana che dopo aver subito l'1-0 da Ferran Torres al 17', ha subito in 10 uomini la seconda rete che sa di doccia gelida nel recupero del primo tempo. A segnare il secondo gol della Spagna è stato sempre Ferran Torres di testa al 47'.

