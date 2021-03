Calcio - Roberto Mancini, ct dell'Italia, ha parlato in conferenza stampa in vista dei prossimi impegni della Nazionale che giocherà per le qualificazioni Mondiali di Qatar 2022: "Siamo tanti, ma i 23 calciatori convocati per Euro2021 sono già definitivi, cambieranno 1-2 calciatori probabilmente, ma il resto sono già tutti decisi. Siamo un po' in difficoltà sul centrale, ci manca Jorginho e non era in grado di giocare".