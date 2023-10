Italia-Malta, i numeri di maglia degli azzurri: Raspadori con la 10

Ultime news Nazionale italiana - Luciano Spalletti è chiamato a guidare la Nazionale verso la delicata partita contro Malta, fondamentale per le qualificazioni all’Europeo del 2024 che si terrà in Germania. L’Italia occupa attualmente il 2° posto del girone al pari di Ucraina e Macedonia del Nord a 7 punti, avendo però una partita in meno. Vincere significherebbe portarsi a 3 lunghezze dall’Inghilterra, per poi giocarsi il primo posto martedì 17 nello scontro diretto contro gli inglesi. Tornando alla sfida contro Malta, l’Italia ha reso noti i numeri di maglia che utilizzeranno i calciatori in partita. Lo riporta Sky Sport.

Raspadori con la numero 10 per Italia-Malta

Dopo le vicissitudini legate al caso scommesse, che hanno ritoccato le convocazioni degli azzurri inizialmente scelti da Spalletti, sono stati pubblicati i numeri di maglia ufficiali per Italia-Malta. In risalto, c'è la conferma della maglia numero 10 per Raspadori. Ecco tutti i numeri:

Gianluigi Donnarumma: 1

Alex Meret: 21

Guglielmo Vicario: 12

Francesco Acerbi: 15

Alessandro Bastoni: 24

Cristiano Biraghi: 4

Matteo Darmian: 13

Giovanni Di Lorenzo: 2

Federico Dimarco: 3

Federico Gatti: –

Gianluca Mancini: 14

Giorgio Scalvini: 19

Destiny Udogie: 6

Nicolò Barella: 18

Giacomo Bonaventura: 8

Bryan Cristante: 16

Davide Frattesi: 17

Manuel Locatelli: 5

Stephan El Shaarawy: 22

Domenico Berardi: 11

Moise Kean: 7

Riccardo Orsolini: 20

Giacomo Raspadori: 10

Gianluca Scamacca: 9