Nations League, Italia-Germania 1-1: i tedeschi riacciuffano gli azzurri

Notizie calcio. Finisce 1-1 tra Italia e Germania la prima giornata di Nations League. La Nazionale di Mancini, con tantissime assenze, tiene testa ai tedeschi e sfiora anche il colpaccio: non basta il gol di Pellegrini al 70', su assist dell'esordiente Gnonto, con la Germania che acciuffa il pari pochi minuti più tardi con Kimmich.

Da segnalare l'infortunio di Politano, uscito per una botta alla coscia, mentre è rimasto in panchina Di Lorenzo.

Italia Germania 1-1

Le due formazioni si dividono così la posta in palio, salendo ad un punto in classifica: a comandare il raggruppamento c'è la sorprendente Ungheria, che all'esordio ha battuto per 1-0 l'Inghilterra con con dell'ex obiettivo azzurro Szoboszlai.