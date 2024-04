Italia, convocato anche Politano all'Europeo? Spunta un indizio da Castel Volturno!

Ultime notizie Nazionale italiana - Buone notizie per il "blocco Napoli", perché sembravano in dubbio Meret e Politano, in vista delle convocazioni del CT Spalletti per gli Europei 2024 in Germania. Con l'ampliamento delle liste dai 23 ai 26 convocati, nei convocati dell'Italia potrebbe esserci anche Politano quindi, oltre a Meret terzo portiere. Spunta un indizio da Repubblica:

"Intorno al Napoli tira infatti una brutta aria ed è impossibile far finta di niente specialmente a Castel Volturno, anche se ieri mattina i 4 azzurri in predicato di essere convocati da Luciano Spalletti per l’Italia agli Europei di giugno (Di Lorenzo, Meret, Politano e Raspadori) hanno posato per uno spot pubblicitario e la società ha trasmesso sui suoi canali social una lunga intervista di Victor Osimhen, entusiasta della passione con cui il calcio viene seguito in città".