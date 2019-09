Insigne abbandona la Nazionale e torna a Napoli, intercettato in stazione: cenno positivo sull'infortunio [VIDEO ESCLUSIVO]

Lorenzo Insigne ha abbandonato il ritiro della Nazionale Italiana per un problema muscolare ed è ritornato a Napoli. Il talento di Frattamaggiore è indisponibile per le trasferte in Armenia e Finlandia, ha fatto rientro al proprio club per seguire le cure del caso. E' stato beccato dale telecamere di CalcioNapoli24.it nella stazione di Piazza Garibaldi, sorridente e pronto ad allenarsi per ritornare in forma in vista della prossima partita di Serie A contro la Sampdoria il 15 settembre al San Paolo.

RIPRODUZIONE RISERVATA