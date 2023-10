Inghilterra-Italia, gol per Scamacca: assist di Di Lorenzo | FOTOSEQUENZA

Ultimissime notizie Nazionale italiana - Si sblocca Inghilterra-Italia 0-1 con l'assist di Giovanni Di Lorenzo e il primo gol di Scamacca con la maglia numero 9 che quasi non ci crede. Vincente il tap-in della punta sull'assist perfetto del terzino del Napoli: Di Lorenzo ha infatti sfruttato uno spazio alle spalle della difesa per inserirsi ed esser servito sulla fascia destra da Berardi per crossare forte e teso al centro dell'area. Ci arriva Scamacca che deve solo spingerla in rete.

Ecco le immagini con la fotosequenza:

Palla di Berardi per l'inserimento di Di Lorenzo

L'assist di Di Lorenzo per Scamacca

Il tiro di Scamacca