Il Mattino - Italia-Belgio, Mancini fa fuori Insigne: al suo posto gioca Raspadori

Oggi Italia Belgio per il 3-4 posto di Nations League 2021. Diversi cambi di formazione, almeno quattro o cinque per Mancini rispetto la semifinale persa contro la Spagna. Raspadori sarà titolare mentre Insigne dovrebbe riposare e partire dalla panchina. Spiega: «Sicuramente cambieremo diversi giocatori, credo che sia anche giusto dare possibilità ad altri giocatori e a noi serve per vedere altre soluzioni di gioco, quindi qualcosa cambieremo». A riportarlo è Il Mattino.

