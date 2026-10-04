Hojlund va in gol anche in Galles-Danimarca! Segna su rigore e fa "4 su 4" | VIDEO

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Autore Manuel Guardasole Giornalista Professionista · Social Media Manager e Inviato Speciale
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Ancora un gol di Rasmus Hojlund: l'attaccante del Napoli ha segnato su rigore in Galles-Danimarca, ecco il video

Rasmus Hojlund inarrestabile con la Nazionale danese: segna il terzo gol in quattro partite, anche se in realtà verrebbe da dire che fa 4 su 4. Perché Hojlund segnato prima alla Norvegia (nella sconfitta per 3-2), poi ha segnato al Galles in casa ma è stato assegnato autogol a Davies (non poche le proteste di Hojlund) e poi le reti a PortogalloGalles stasera in trasferta.

Hojlund: il gol in Galles-Danimarca

Gol Hojlund in Galles-Danimarca 0-1: il video

Un Rasmus Hojlund on fire con la Danimarca, che ha segnato anche stasera un gol nella trasferta contro il Galles, sbloccando e decidendo col suo 1-0 fuori casa un match chiuso fino al 75'. La rete del danese della SSC Napoli è arrivata su calcio di rigore, con una conclusione glaciale da parte della punta dei partenopei. Rasmus Hojlund ha giocato 82', prima di esser sostituito da Hogh.

Ecco il video!

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