Gilmour KO con la Scozia: l'azzurro perde contro la Slovenia, ma avete visto che partita ha fatto? | GRAFICO

Ultime notizie Napoli - Billy Gilmour sconfitto con la sua Scozia. Il centrocampista della SSC Napoli è stato in campo 90 minuti più recupero nel match di Nations League contro la Slovenia. L'azzurro è sceso in campo da titolare nella partita di Nations League di questa sera: la sua prestazione è stata decisamente sufficiente secondo il portale Sofascore che l'ha valutata con un 7.0.

Statistiche Gilmour in Scozia-Slovenia 1-2

Statistiche Gilmour Scozia-Slovenia

Di seguito le statistiche del suo match: