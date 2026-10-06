Gilmour KO con la Scozia: l'azzurro perde contro la Slovenia, ma avete visto che partita ha fatto? | GRAFICO

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Autore Simone Guadagno Giornalista pubblicista · Specialista SEO
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Statistiche Gilmour in Scozia-Slovenia 1-2

Ultime notizie Napoli - Billy Gilmour sconfitto con la sua Scozia. Il centrocampista della SSC Napoli è stato in campo 90 minuti più recupero nel match di Nations League contro la Slovenia. L'azzurro è sceso in campo da titolare nella partita di Nations League di questa sera: la sua prestazione è stata decisamente sufficiente secondo il portale Sofascore che l'ha valutata con un 7.0.

Statistiche Gilmour in Scozia-Slovenia 1-2

Statistiche Gilmour Scozia-Slovenia

Di seguito le statistiche del suo match:

  • 93 minuti in campo;
  • 1/1 cross riusciti;
  • 76/90 passaggi riusciti;
  • 51/63 passaggi nella metà campo avversaria;
  • 25/27 passaggi nella propria metà campo;
  • 2/6 lanci lunghi riusciti;
  • 1 tiro;
  • 102 tocchi;
  • 2 tocchi falliti;
  • 1/1 dribbling riusciti;
  • 1 fallo subito;
  • 16 palle perse;
  • 3 contributi difensivi;
  • 1/1 contrasto vinto;
  • 1 pallone intercettato;
  • 1 chiusura difensiva;
  • 6 recuperi;
  • 3/4 duelli a terra vinti;
  • 1 fallo;
  • 0 dribbling subiti.
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