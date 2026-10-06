Gilmour KO con la Scozia: l'azzurro perde contro la Slovenia, ma avete visto che partita ha fatto? | GRAFICO
Nazionali 23:00
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Statistiche Gilmour in Scozia-Slovenia 1-2
Ultime notizie Napoli - Billy Gilmour sconfitto con la sua Scozia. Il centrocampista della SSC Napoli è stato in campo 90 minuti più recupero nel match di Nations League contro la Slovenia. L'azzurro è sceso in campo da titolare nella partita di Nations League di questa sera: la sua prestazione è stata decisamente sufficiente secondo il portale Sofascore che l'ha valutata con un 7.0.
Statistiche Gilmour Scozia-Slovenia
Di seguito le statistiche del suo match:
- 93 minuti in campo;
- 1/1 cross riusciti;
- 76/90 passaggi riusciti;
- 51/63 passaggi nella metà campo avversaria;
- 25/27 passaggi nella propria metà campo;
- 2/6 lanci lunghi riusciti;
- 1 tiro;
- 102 tocchi;
- 2 tocchi falliti;
- 1/1 dribbling riusciti;
- 1 fallo subito;
- 16 palle perse;
- 3 contributi difensivi;
- 1/1 contrasto vinto;
- 1 pallone intercettato;
- 1 chiusura difensiva;
- 6 recuperi;
- 3/4 duelli a terra vinti;
- 1 fallo;
- 0 dribbling subiti.
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