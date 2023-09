Georgia-Spagna 1-7: serata da dimenticare per Kvaratskhelia, in campo 90' e ammonito

Ultime notizie Nazionali - Serata da dimenticare per la Georgia di Khvicha Kvaratskhelia: brutta gara anche per il georgiano del Napoli che di fronte all'imbarcata ha mostrato gesti di stizza. La gara valida per le Qualificazioni agli Europei del Gruppo A è terminata 7-1 per la Spagna.

A segno Morata con una tripletta, l'autogol di Kverkvelia, Dani Olmo, e poi i due gol finali: prima Nico Williams al 68', che salta secco Kvaratskhelia e va a segnare (contrasto di stizza dell'azzurro), poi la chiude Lamine Yamal all'esordio.

Esordio con gol da record per Yamal: il classe 2007 è diventato il più giovane debuttante nella storia della Spagna a 16 anni, un mese e 26 giorni. La brutta serata di Kvara, in campo 90', s'è conclusa con l'ammonizione all'82' per un brutto fallo su Le Normand.