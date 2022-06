Formazioni ufficiali Kosovo-Irlanda del Nord: Rrahmani in campo da titolare

Napoli - Amir Rrahmani in campo da titolare nelle formazioni ufficiali di Kosovo-Irlanda del Nord, match valevole per la fase a gironi della Lega C di Nations League.

KOSOVO (4-3-3): Ujkani; Kastrati, Rrahmani, Rrudhani, Kryeziu; Muslija, Dresevic, Berisha; Rashica, Muriqi, Bytyqi

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Peacock-Farrell; Ballard, Evans, Brown; Spencer, McCann, Saville, S.Davis, McMenamin; Lavery, Lafferty