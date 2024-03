Italia, i convocati del CT Spalletti per la tournée USA: out Politano, prima chiamata per Folorunsho!

Ultime news Nazionale italiana - La nazionale di Luciano Spalletti torna in campo per due incontri amichevoli in programma durante la sosta di marzo. L'Italia è già qualificata ai prossimi Europei di Germania, e pertanto non disputerà partite ufficiali. Spazio dunque a una tournée negli USA, che servirà al CT come prova generale in vista del torneo di giugno.

L'Italia sfiderà prima il Venezuela al DRV PNK Stadium di Fort Lauderdale, casa dell’Inter Miami, alle ore 22:00 italiane di giovedì 21 marzo; successivamente giocherà contro l'Ecuador alla Red Bull Arena, nell’area di New York, a Harrison in New Jersey, alle 21:00 italiane di domenica 24 marzo.

Italia: Spalletti convoca Folorunsho

Prima volta per il centrocampista del Napoli, Michael Folorunsho: l'Italia del CT Spalletti l'ha inserito nei convocati per la tournée in USA, verso l'Europeo di quest'estate.

Italia: Folorunsho nei convocati di Spalletti

Italia, la lista dei convocati di Spalletti

Diramata da poco la lista dei convocati di Spalletti. Di seguito tutti i nomi chiamati dalla Nazionale italiana:

PORTIERI: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli) , Guglielmo Vicario (Tottenham);

, Guglielmo Vicario (Tottenham); DIFENSORI: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli) , Federico Dimarco (Inter), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Udogie (Udinese);

, Federico Dimarco (Inter), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Udogie (Udinese); CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Michael Folorunsho (Verona) , Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma);

, Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma); ATTACCANTI: Federico Chiesa (Juventus), Lorenzo Lucca (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).

LE AVVERSARIE. Sarà il primo confronto della storia tra Italia e Venezuela. La ‘Vinotinto’ non ha mai preso parte alla fase finale di un Mondiale, ma questo lungo digiuno potrebbe interrompersi dal momento che occupa attualmente il 4° posto (9 punti in 6 gare) del girone di qualificazione sudamericano alla Coppa del Mondo 2026, dove in virtù dell’allargamento del Mondiale a 48 squadre si qualificheranno le prime 6 del girone. Sono 2 invece i precedenti con l’Ecuador: successo degli Azzurri (2-0, doppietta di Vieri) nella fase finale del Mondiale di Giappone e Corea 2002 e pareggio (1-1, gol di Toni) nell’amichevole del 2005 a New York. La ‘Tricolor’ vanta 4 partecipazioni al Mondiale (2002, 2006, 2014 e 2022), con il miglior piazzamento nel 2006 (Ottavi di finale). Nel girone di qualificazione al Mondiale 2026, dopo la sconfitta in casa dell’Argentina, ha inanellato una serie di 5 risultati utili consecutivi (3 vittorie e 2 pareggi), ma in classifica ha solo 8 punti a causa di una penalizzazione (-3).