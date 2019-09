Finlandia-Italia, le scelte ufficiali di Mancini: in attacco Pellegrini, Chiesa ed Immobile. Spazio a Izzo dal 1'

Attraverso il profilo ufficiale della nazionale italiana di calcio su Twitter è uscita la formazione degli azzurri che sfiderà la Finlandia stasera, gara valida per le Qualificazioni ad Euro 2020.

Ciro Immobile, attaccante dell'Italia.

In porta per l'Italia ci sarà Donnarumma, in difesa Izzo, Emerson Palmieri, Bonucci, Acerbi. A centrocampo Sensi, Jorginho e Barella. Il trio d'attacco sarà composto da Chiesa, Immobile e Lorenzo Pellegrini. Manca, per infortunio, Lorenzo Insigne del Napoli.

Questa la formazione della Finlandia: (5-4-1) Hradecky; Granlund, Toivio, Arajuuri, Vaisanen, Uronen; Lod, Schuller, Kamara, Lappalainen; Pukki.