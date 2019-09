L'Italia batte la Finlandia per 2 a 1 e si conferma al primo posto del suo girone per le Qualificazioni ai prossimi Europei. Per gliuomini di Mancini sono andati in rete prima Immobile, che non segnava da due anni con l'Italia, e poi Jorginho su rigore che ha risposto al finlandese Pukki. Panchina per il portiere del Napoli, Alex Meret.