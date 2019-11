FIGC, Gravina: "Annata da incorniciare, attendiamo con carica il sorteggio. Tutti i calciatori mostrano attaccamento alla maglia"

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è intervenuto ai microfoni Rai dopo la vittoria di 9-1 dell'Italia contro l'Armenia: "La Nazionale ha chiuso in bellezza, percorso straordinario e affascinante. Grazie alla città di Palermo che ha accolto gli azzurri con un grande abbraccio. E' una città che si è sempre contraddistinta per il suo calore. Annata speciale, è un 2019 da incorniciare. Tantissimi giovani sono stati lanciati in questo percorso, chiunque viene chiamato in causa risponde dimostrando di avere un grande attaccamento alla maglia. Ora attendiamo il sorteggio".