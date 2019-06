Gol Fabian Ruiz - Spagna-Germania Under 21, 2-1. La Spagna Undr 21 è campione d'Europa! Battuta la Germania 2-1 in finale, decisivo Fabian Ruiz che sblocca la gara con un gol di sinistro a giro nell'angolino basso da cineteca. Fabian Ruiz decisivo per tutto il cammino e anche nella finale degli Europei Under 21. Ovazione dei tifosi tedeschi per Fabian Ruiz al termine della gara.