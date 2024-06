Euro 2024 - Sconfitta all'esordio per Kvaratskhelia: Turchia-Georgia 3-1

Ultime news nazionali - Finisce con una sconfitta l'esordio di Kvaratskhelia ad Euro 2024, col punteggio di 3-1 in Turchia-Georgia. L'attaccante georgiano del Napoli è rimasto in campo per tutta la gara, finita al 97' con 7' di recupero. E col forcing finale dei georgiani, con Kvaratskhelia esterno largo e due punte centrali per provare a rimontare.

Ma il risultato finale premia la Turchia che prima ha trovato il vantaggio con Muldur al 25', poi è arrivato il pari con la rete della Georgia con Mikautadze al 32'. Ma nella ripresa la Turchia ha trovato il gol vittoria al 65' con un super gol dalla distanza a giro sul secondo palo del talento del Real Madrid, Arda Guler. Nel recupero succede di tutto: al 96' colpisce un palo la Georgia e sugli sviluppi di un corner parte il contropiede della Turchia che a porta vuota trova il 3-1 con Akturkoglu al 97'.