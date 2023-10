Elmas capitano e trascinatore con la Macedonia, due giocate decisive regalano la vittoria contro l'Armenia

Notizie Calcio Napoli – La Macedonia di Eljif Elmas sta vincendo per 3-0 contro l'Armenia in amichevole. L'azzurro, capitano per l'occasione, ha fornito l'assist per l'1-0 dei macedoni e ha propiziato il raddoppio grazie ad un tiro a giro sul secondo palo che si stampa sul legno per poi venire insaccato da Ristovski.