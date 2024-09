Ultime notizie - Dove vedere Francia Italia Nations League? Prossima partita dell'Italia di Luciano Spalletti per quella che sarà la prima giornata della nuova edizione di Nations League 2024-25.

6/09/2025 Venerdì 20:45 Francia-Italia Rai1

Dove vedere Francia Italia

Francia Italia, dove vederla? Sarà la prima partita di Nations League per il via della nuova stagione dell'Italia di Spaleltti dopo la delusione Europei. Ma dove vedere Francia Italia in Tv e streaming? La partita sarà possibile seguirla in Tv e anche in streaming su Rai 1 e Rai Play.