Dove vedere Albania-Georgia in Tv e streaming? Kvaratskhelia prepara il bis

Dove vedere Albania-Georgia di Nations League? Martedì 10 settembre, nell'orario serale delle 20:45, scenderanno in campo le due Nazionali con quella di Kvaratskhelia che vuole ripetersi dopo la grande vittoria per 4-1 contro la Repubblica Ceca alla prima di Nations League. Il campione del Napoli tornerà poi successivamente a Castel Volturno per riprendere gli allenamenti.

Dove vedere Albania-Georgia in Tv e streaming

Ma dove sarà possibile vedere la prossima partita della Georgia di Kvaratskhelia? La partita si giocherà martedì 10 settembre ore 20:45 e ci sarà soltanto un modo per seguirla in Tv (grazie ad una smart Tv o console per scaricare l'app) o direttaemente in Streaming. Albania Georgia, dove vederla? La partita di Kvaratskhelia e i suoi compagni sarà disponibile sui canali Uefa Tv.