Danimarca-Kazakistan: le formazioni ufficiali, la decisione del ct su Lindstrom

Notizie Calcio Napoli – Al Parken Stadium di Copenhagen va in scena il match fra Danimarca e Kazakistan. La partita, valida per la settima giornata del gruppo H di qualificazione ad Euro 2024. Le due delegazioni nazionali hanno reso note le loro formazioni ufficiali, per la formazione di casa solo panchina per il partenopeo Jesper Lindstrom:

Danimarca (3-4-2-1) : Schmeichel; Andersen, Christensen, Kjaer; Skov; Eriksen, Hojbjerg; Maehle; Wind; Dolberg; Hojlund. All. Hjulmand.

Kazakistan (3-4-3): Shatskiy; Bystrov, Alip, Marochkin; Kairov, Tagybergen, Zaynutdinov, Beysebekov, Dosmagambetov;, Orazov, Aimbetov, Samorodov. All. Adiev