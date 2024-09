CorSera - Raspadori titolare, Gatti insidia Di Lorenzo: le scelte di Spalletti per l'Italia

Ultime notizie Nazionale italiana - Luciano Spalletti fa nuove scelte, per il nuovo corso. L'edizione odierna del Corriere della Sera scrive:

"Del gruppo che con Mancini ha vinto il titolo europeo a Wembley, l’estate del 2021, sono rimasti in cinque: il capitano Donnarumma, che domani sera giocherà nel suo stadio, il terzo portiere Meret, più Bastoni, Di Lorenzo e Raspadori, che potrebbero essere titolari. La transizione verso il futuro è legata alla crescita di Fagioli e Ricci, Cambiaso e Bellanova, Udogie e magari Okoli, al rilancio di Tonali e alla conferma di Calafiori. La speranza è trovare un centravanti affidabile lungo il cammino. Un problema annoso, che ha condizionato anche Mancini e che sembra irrisolvibile. Scontato il recupero di Barella, che si è operato al naso, ma non vengono abbandonati i discontinui Scamacca e Zaniolo e soprattutto Chiesa. Spalletti spera, inoltre, che qualche altro giovane fornisca risposte positive: Fabbian, Lucca, Kayode, Ndour, Koleosho sono tutti sotto esame.

Spalletti sta provando la squadra e ieri, durante l’allenamento sotto la pioggia, ha incoraggiato il gruppo: «Bel ritmo, bella roba», detto alla toscana. L’Italia sta prendendo forma: confermato Calafiori in difesa, Tonali con Frattesi in mezzo al campo, Cambiaso e Dimarco sulle fasce, mentre in attacco, a fianco di Retegui, dovrebbe giocare Raspadori. Gatti insidia Di Lorenzo, Buongiorno è pronto se Bastoni accusasse qualche fastidio, Ricci e Fagioli sono in concorrenza come prima dell’Europeo".