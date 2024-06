CorSera - Folorunsho convocato ad Euro 2024: spunta il motivo della scelta di Spalletti

Ultime notizie calcio Napoli - Focus su Michael Folorunsho nell'edizione odierna del Corriere della Sera, fra i convocati di Spalletti per Euro 2024:

"Si è guadagnato un posto tra i convocati all’Europeo senza aver giocato un minuto in azzurro, dopo la prima stagione in A, a 26 anni: Michael Folorunsho, in prestito dal Napoli al Verona ci ha messo più del previsto ad arrivare in alto, ma ora che ha preso il ritmo non è facile da fermare. E Spalletti — che cita sempre la «scocca» — lo ha chiamato per questo, perché 190 cm per 92 kg lanciati in velocità sono utili".

Ieri il CT Spalletti ha provato la difesa a 3 per l'amichevole contro la Bosnia e su Folorunsho ha raccontato:

"Folorunsho ti dà soluzioni differenti come fisicità, poi ha il tiro da fuori ed è bravo sui colpi di testa. È un incursore, abituato ad avere l’avversario sul groppone ed è lì che regge botta".