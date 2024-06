Copa America, Uruguay-Panama 3-1: Olivera titolare, ma ruolo inedito con Bielsa!

Ultime notizie nazionali - Vince 3-1, l'Uruguay all'esordio in Copa America contro Panama. Lo fa grazie ai gol di Araujo, Darwin Nunez e Vina, inutile il gol della bandiera di Murillo al 94'.

Ha giocato titolare Mathias Olivera, ma in un ruolo inedito: nella difesa a quattro del CT Bielsa, il terzino del Napoli è stato schierato e ha giocato da titolare ma nel ruolo di difensore centrale al fianco di Araujo, con Nandez-Vina sulle due fasce. Olivera è poi uscito al 60', per far spazio a Caceres nella ripresa.

Mathi sarà un'opzione importante e imprescindibile per Antonio Conte, per la sua duttilità: capace di giocare sia a tre che a quattro.