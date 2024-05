Convocati Italia Europei: Spalletti taglia 4 giocatori, chi rischia

In arrivo la decisione definitiva del commissario tecnico Luciano Spalletti che è pronto a fare dei tagli per quanto riguarda i convocati dell'Italia per i prossimi Europei 2024. Il ct ha già fatto la lista dei 30 e ora dovrà tagliarne 4 di giocatori per arrivare in Germania con 26 in rosa.

Convocati Italia Europei 2024: la lista di Spalletti

Ultime notizie calcio - Questi i convocati dell'Italia di Spalletti che ha diramato la lista dei pre convocati in vista della scelta definitiva:

Portieri: Gianluigi Donnarumma, Alex Meret, Ivan Provedel, Guglielmo Vicario;

Difensori: Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Raoul Bellanova, Alessandro Buongiorno, Riccardo Calafiori, Andrea Cambiaso, Matteo Darmian, Giovanni Di Lorenzo, Federico Dimarco, Gianluca Mancini, Giorgio Scalvini;

Centrocampisti: Nicolò Barella, Bryan Cristante, Nicolò Fagioli, Michael Folorunsho, Davide Frattesi, Jorginho, Lorenzo Pellegrini, Samuele Ricci;

Attaccanti: Federico Chiesa, Stephan El Shaarawy, Riccardo Orsolini, Giacomo Raspadori, Mateo Retegui, Gianluca Scamacca, Mattia Zaccagni.

Sono 4 i giocatori che tra questi Spalletti dovrà lasciare a casa e al momento quelli che rischiano di più sono Provedel, Calafiori o Bellanova, Ricci e Folorunsho.