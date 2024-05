Convocati Italia: "Anche Spalletti si è piegato al sistema", tifosi delusi

Arriva la lista dei 30 giocatori chiamati da Luciano Spalletti per i pre-convocati dell'Italia in vista dei prossimi Europei 2024 in Germania. Adesso la lista dovrà scendere a 26 giocatori e quindi dovranno esserci 4 esclusi. Intanto, ha fatto molto parlare la convocazione di Spalletti per Fagioli, appena tornato dopo 7 mesi di squalifica per calcioscommesse.

Convocati Italia, tifosi delusi da Spalletti

Su tutti non l'hanno presa bene i tifosi del Napoli, ma anche di altre tifoserie che sui social si sono scatenati. Spalletti ha convocato Fagioli dopo 7 mesi di squalifica per scommesse e per molti è stato già graziato avendo una seconda occasione con una sanzione che gli ha permesso di tornare già in questa stagione. Delusi tifosi e rivolte sui social anche di giocatori che hanno visto la convocazione di Fagioli nell'Italia dopo tutto quello che è accaduto.