CdM - L'ossessione di Spalletti: alzare il livello dell'Italia in due settimane, ecco come sta lavorando verso Euro 2024

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, nel suo speciale dedicato agli Europei 2024 e al percorso dell'Italia, si è soffermata sull'estate di un anno fa vissuta da Spalletti:

"Un po’ di Napoli nel suo percorso c’è con Meret, Di Lorenzo e Raspadori, tre protagonisti dell’avventura culminata con lo scudetto che lo seguiranno anche nel cammino agli Europei. Spalletti è ossessionato dall’obiettivo d’alzare il livello della Nazionale in un paio di settimane complessive di preparazione iniziate venerdì 31 maggio fino al debutto di sabato 15 contro l’Albania. Ha aperto il centro di Coverciano lunedì scorso ad una giornata fantastica di cui aveva parlato in conferenza stampa con Baggio, Del Piero, Totti e Antognoni. Sono arrivati in tarda mattinata, hanno incontrato Spalletti, pranzato con la squadra e nel pomeriggio hanno vissuto l’allenamento indossando delle casacche speciali. Spalletti ha puntato spesso sul senso d’appartenenza, lo ritiene un valore fondamentale per costruire uomini forti dal destino forte che possano mettere insieme una squadra forte. Lo sta facendo anche in Nazionale come sostrato emotivo da aggiungere al lavoro tecnico in campo".