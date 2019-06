Brasile, un calciatore contrae la parotite: tutta la squadra sarà vaccinata, c'è anche Allan in ritiro

Brutta gatta da pelare per il Brasile ed il CT Tite. Allarme 'orecchioni' nel ritiro della nazionale verdeoro: per la sfida della notte, infatti, l'allenatore dovrà fare a meno di Richarlison che ha preso la parotite. L'attaccante dell'Everton è stato subito separato dal resto della squadra a causa del rischio di contagio: lo staff intero, i dirigenti e tutta la delegazione brasiliana, si sottoporrà al vaccino dopo la gara contro il Paraguay. Presenti in ritiro gli 'italiani' Allan, Miranda, Paquetà ed Alex Sandro. A riportare la notizia il portale Olé.