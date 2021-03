Notizie calcio. C'è anche Elseid Hysaj tra i titolari dell'Albania che sfiderà l'Inghilterra per la seconda giornata del gruppo A di qualificazione per la Coppa del Mondo in Qatar 2022:

Albania (4-3-3): Berisha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Veseli; Laci, Bare, Memolla; Uzuni, Cikalleshi, Broja.

Inghilterra (4-3-3): Pope; Walker, Maguire, Stones, Shaw; Foden, Rice, Phillips; Mount, Kane, Sterling.