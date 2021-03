Notizie Napoli calcio. Edoardo Reja, allenatore dell'Albania, ha reso note le convocazioni per le prossime gare che attendono la sua Nazionale. L'Albania sfiderà per le qualificazioni europee l'Andorra (25 marzo), Inghilterra (28 marzo), San Marino (31 marzo). In lista c'è anche l'azzurro Elseid Hysaj.