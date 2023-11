UFFICIALE - Continua la partnership tra SSC Napoli e Pasta Garofalo: il comunicato

La SSC Napoli ha pubblicato sui propri canali social un annuncio in merito al proseguimento della partnership con Pasta Garofalo:

"L’amore per il calcio e per la pasta accomuna la popolazione della città di Napoli e non solo. Per questo motivo, la SSC Napoli e Pastificio Lucio Garofalo sono liete di annunciare il prolungamento della storica collaborazione, che vedrà la famosa azienda campana far parte del cammino del Club campione d’Italia. Pasta e calcio, due mondi apparentemente lontani, ma in realtà accomunati da un unico sentimento, il più forte di tutti: l’amore, che sarà protagonista anche di attività di marketing supportate dal club, nel lancio della nuova campagna Garofalove, che verranno svelate nei prossimi mesi".