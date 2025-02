Napoli-Udinese, l'arbitro non fa giocare il recupero: 5 minuti bruciati in perdite di tempo

Napoli-Udinese 1-1, un risultato deludente per i tantissimi tifosi napoletani che speravano in una vittoria per proseguire trionfanti la cavalcata in vetta alla classifica. Adesso, invece, tutti gli occhi saranno puntati su Inter-Fiorentina sperando che gli avversari facciano un passo falso e restino alle spalle degli azzurri.

La partita di ieri sera però sarebbe potuta andare diversamente, specie nei minuti finali, quando la pressione del Napoli ha iniziato a salire nella speranza di ottenere una vittoria in extremis. In molti però hanno criticato la gestione arbitrale di Luca Marinelli, specie per quanto riguarda i minuti di recupero.

Minuti di recupero in Napoli-Udinese

Allo scoccare del 90esimo minuto, l'arbitro Marinelli assegna 5 minuti di recupero. Sono abbastanza per tentare un ultimo affondo alla difesa friulana, ma di fatto gran parte del recupero non viene giocato, tra perdite di tempo e sostituzioni. I giocatori del Napoli in campo se ne accorgono subito, fanno pressioni all'arbitro affinché tenga conto delle perdite di tempo ed estenda il recupero.

Il solo Lorenzo Lucca perde circa 2 minuti quando finisce a terra per uno scontro di gioco. L'arbitro Marinelli indica l'orologio, fa intendere che terrà conto delle perdite di tempo e che consentirà al Napoli di giocare ancora qualche minuto. Una scena che si ripete almeno un paio di volte, con Marinelli che in ogni occasione indica un minuto in più da giocare. Il tempo scorre, però, ancora tra veri o presunti infortuni, interruzioni di gioco e continue perdite di tempo. Così alla fine i 5 minuti di recupero passano ma Marinelli non fa recuperare il tempo perso e il triplice fischio finale spegne le speranze di rimonta del Napoli.