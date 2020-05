Fase 2, arrivano le sanzioni anti-movida e task-force di agenti

Notizie coronavirus - E' stato un weekend di sanzioni anti-movida in Italia. Come infatti riferisce il Corriere della Sera, sono piovute multe a più riprese nelle varie città in cui i giovani si sono riuniti e assembrati senza alcuna preoccupazione delle direttive del Governo e del rischio di un contagio.

Fase 2, i provvedimenti contro la movida

Ad Ascoli e San Benedetto del Tronto è scesa in campo addirittura la polizia scientifica. La quale ha osservato le immagini delle videocamere per capire quel che accadeva davanti ai locali notturni, come fosse una manifestazione non autorizzata. Ora potrebbero scattare multe retroattive per molti dei presenti, ma anche chiusure per quei gestori di locali che hanno favorito gli assembramenti di ragazzi o non hanno fatto nulla per evitarli.

Nel frattempo ce ne sono state tante live tra sabato e domenica. Verbali notificati sul posto a chi, nonostante le esortazioni degli agenti nel rispettare le distanze, ha se ne sono freagi o peggio hanno anche reagito. In attesa dei risultati definitivi, dal Viminale confermano che sono state identificate altre 118 mila persone con quasi 500 multe, due denunce e 51 esercenti sanzionati. Oggi in molte prefetture si riuniranno per prepararsi in vista del prossimo fine settimana: oltre a provvedimenti più concreti, sono pronte diverse task-force di agenti per evitare che la situazione si ripeta.