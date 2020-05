Coni, Malagò: "Ripertura di palestre e piscina prevista per il 25 maggio"

Serie A - Palestre e piscine quando riapriranno? E' una delle domande poste quest'oggi a Giovanni Malagò, presidente del CONI che, dopo aver affermato di una ripartenza della Serie A al 13 giugno al 99% e parlato del protocollo, s'è soffermato anche su questo tema: "Tra poco avremo il Ministro Spadafora invitato in Giunta e si parlerà anche di questo. Mi sembra che nelle udienze di ieri abbia ribadito il concetto che quel mondo dovrebbe aprire il 25, con tutte le precauzioni del caso. Da lunedì partono anche gli sport di squadra, che in questo momento hanno avuto la possibilità di allenarsi solo individualmente. Quest è l'intenzione del Governo, ora aspettiamo la ratifica e, ovviamente, si seguirà questa strada se non ci saranno intoppi o complicazioni".

Sulla decisione del CIO di rinviata i Giochi Olimpici di Tokyo di un anno e non di qualche mese, questo il pensiero di Malagò: "Non era fattibile rinviare solo di qualche mese. Più si va avanti e più si ha certezza che tutto verrà fatto al meglio e con garanzie. C'è una dinamica spaventosa che riguarda incroci di calendari e quella di rinviare tutto di un anno è stata un'ottima soluzione".