Calcio & Finanza - De Laurentiis non molla: vuole Apple per la Serie A

Calcio Napoli - Aurelio De Laurentiis fa sempre più sul serio con il progetto di legare in Italia Apple tv ai diritti della Serie A di calcio. Dopo l’incontro a Napoli con l’amministratore di Apple Tim Cook, insignito a fine settembre della laurea ad honorem dall’Università Federico II, De Laurentiis - si legge su Calcio & Finanza - sta coltivando il sogno di creare una sinergia tra la Serie A e il colosso di Cupertino. La società statunitense – ricorda Il Sole 24 Ore – dallo scorso anno ha iniziato a investire sui diritti tv sportivi per alimentare la sua piattaforma streaming. Apple ha siglato accordi da 4,2 miliardi di dollari per 7 anni con la Major League Baseball (MLN) e da 2,5 miliardi per 10 anni con la Major League Soccer (MLS, la massima serie calcistica USA).