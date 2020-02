Triestina, Milanese: "Napoli? Se uno è in A e non ha mai vestito l'azzurro, è come se non avesse mai giocato in A" [VIDEO CN24]

Ultimissime Calcio Napoli - Mauro Milanese, ex difensore del Napoli e amministratore unico della Triestina, è intervenuto agli Italian Best Awards. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“È sempre bello tornare a Napoli, una piazza speciale: se uno gioca in Serie A e non ha mai giocato in azzurro, è come se non avesse mai giocato in A (ride, ndr). È una emozione che dura per tutta una vita, va detto. Obiettivi? Andare in Serie B il prima possibile, purtroppo quest’anno Carpi e Padova sono nel nostro girone così come il Vicenza che ha costruito uno squadrone: qualche girone è un po’ più vuoto, mentre il nostro è diventato una B-2. Vincere il playoff sarebbe come vincere la lotteria: non si sa chi arriva primo o chi arriverà quindicesimo.

Il Napoli era arrivato penso all’asticella finale, quando fai 91 punti è difficile ripetersi ed è difficile superarsi vincendo lo scudetto: questa è un’annata un po’ più ridimensionata, vista la classifica. Spero che risalga con Gattuso, l'ho incontrato tante volte da calciatore e mi è sempre stato simpatico"