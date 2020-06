SSC Napoli, cena di squadra a Maddaloni offerta da Gattuso. Insigne con la Lamborghini, Mertens ha regalato la maglia ai dipendenti del locale [FOTO]

Il Napoli è pronto a ripartire e lo farà con grande fiducia. Lunedì scorso vi è stata una cena tra tecnico e squadra azzurra. Gennaro Gattuso, come riporta EdizioneCaserta.it, ha scelto la Baita Braceria di Valle di Maddaloni, in via Quercia, con vista sui ponti vanvitelliani, per dare la carica alla squadra. Una serata esclusiva, in totale c’erano poco meno di sessanta persone, tra squadra (al completo), staff tecnico, medico e magazzinieri.

Tutto offerto dall’allenatore di Corigliano, che non ha badato a spese. Clima di grande cordialità, il capitano Lorenzo Insigne è arrivato con la nuova Lamborghini da 250 mila euro regalatagli per il compleanno dalla moglie Jenny. Una bella soddisfazione anche per il proprietario del locale, Pasquale Maravita che ha posato con tutti gli azzurri assieme alla famiglia e allo staff. Tra i più disponibili il solito Dries Mertens che ha regalato la sua maglia autografata ai dipendenti del locale.

Clicca sui file in allegato per vedere la fotogallery.