Ultime notizie calcio Napoli - Anche gli idranti sul settore ospiti, al termine del primo tempo di Spezia-Napoli. Alcuni tifosi sostengono sia stata una richiesta esplicita da parte dei tifosi partenopei per il troppo caldo a fine primo tempo. Mentre da La Spezia sostengono sia stato un modo per placare gli animi bollenti sugli spalti. E soprattutto per spegnere i fumogeni.

