Sintesi Napoli-Lazio 1-0: highlights e gol. Prodezza di Insigne al 2', il San Paolo torna a vibrare! [VIDEO]

Il gol lampo (secondo minuto) porta la firma di Insigne, che su azione al San Paolo non segnava da febbraio. Segnali, anche questi, in uno stadio che torna a far sentire la propria voce. Risistemati nelle curve i gruppi organizzati, hanno messo alle spalle il passato di rabbia, delusione e intolleranza alle regole. Questo è il tempo di aiutare Gattuso e i suoi, molto in bilico in questo momento, reduci dal secondo ritiro e con (finalmente) il sangue negli occhi. Insigne non perde l’attimo, salta Luiz Felipe e di piatto inganna Strakosha. In vantaggio il Napoli di Gattuso non si era mai trovato, l’ansia si contiene e il gioco può diventare «pensante». Come predica lui, Rino, da quando è arrivato. E si può vincere in tanti modi, soprattutto in una gara che dieci contro dieci ha fatto saltare ogni geometria tattica. E quando gli episodi girano a favore. L’espulsione di Hysaj nei primi minuti non complica i piani di Gattuso, se Massa dopo poco riporta la parità mandando via Leiva. Immobile, capocannoniere del campionato, scivola sul dischetto del rigore, la manda alta: è un atro segnale. La Lazio subisce il gioco del Napoli, che tiene palla ma non fa fatica a entrare nell’area avversaria. A Inzaghi serve un contropiedista e nel secondo tempo sceglie Correa. Ma sono sempre le motivazioni a marcare la differenza, nella confusione generale il Napoli ne ha di più e schiaccia la squadra di Inzaghi nella sua metà campo. Poi però c’è il sussulto di un avversario che tenta l’assedio finale. Può pareggiare la Lazio, ci va vicinissima ma per due volte: palo di Lazzari e gol annullato ad Acerbi. La partita senza schemi ne conta quattro di legni, due per parte. Alla fine è il Napoli grazie al lampo di Insigne che taglia il pass per la semifinale di Coppa Italia e sfiderà la vincente tra Inter e Fiorentina che si gioca mercoledì 29.

