Ultime notizie. Gol straordinario in Serie B. In Pisa-Vicenza, gara ancora in corso del campionato italiano di calcio di Serie B, è andato in scena un favoloso gol a firma di Riccardo Meggiorini. Al minuto 32' del primo tempo, l'attaccante ha segnato un gol in rovesciata valido per il momentaneo 0-2.

Meggiorini, Pisa-Vicenza

I più attenti hanno paragonato il gol di Meggiorini al gol segnato da Djorkaeff in un Inter-Roma del 1997.

In allegato il video del gol di Meggiorini.