Petagna a Villa Stuart prima di firmare col Napoli: sorrisi per la nuova punta azzurra [FOTOGALLERY CN24]

Il Napoli è pronto per ufficializzare un nuovo acquisto che risponde al nome di Andrea Petagna. L’attaccante della SPAL è arrivato nella clinica romana di Villa Stuart alle 9.40 circa per sostenere le visite mediche prima della firma sul contratto di quattro anni e mezzo con il club azzurro, dal quale sarà poi prestato al club estense fino al termine della stagione. Il calciatore è stato portato con un minivan nella clinica romana accompagnato dal fratello e da un collaboratore dell'agente Riso. Dopo i test d'idoneità sportiva, Petagna vorrrà accompagnato alla Filmauro per firmare il contratto che lo legherà al Napoli.

In allegato un’ampia fotogallery realizzata da Gino Mancini per CalcioNapoli24, con i primi scatti di Petagna a Villa Stuart.

