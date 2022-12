Napoli-Crystal Palace, Sirigu in tribuna: lunga chiacchierata con De Sanctis | VIDEO CN24

Gentili lettrici e lettori di Calcio Napoli 24, buonasera e benvenuti alla diretta Napoli-Crystal Palace, match valido per la gara amichevole in vista della ripresa della Serie A. Il fischio d'inizio della partita Napoli-Crystal Palace è previsto alle ore 16:00 italiane (18 ora locale in Turchia). Di seguito tutti gli aggiornamenti per la partita.

Arrivato poco prima del fischio d'inizio in Tribuna anche Salvatore Sirigu, infortunato del Napoli che non prenderà parte alla partita contro il Crystal Palace. Lunga chiacchierata per lui con il direttore sportivo della Salernitana, Morgan De Sanctis, portiere ed ex SSC Napoli. I due sono seduti di fianco e stanno seguendo il match, chiacchierando.

