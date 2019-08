Il Napoli batte il Marsiglia per 1 a 0 al Velodrome con una rete di Dries Mertens che ha sfruttato un assist di Callejon, nel primo tempo, ed ha sistemato i conti. Gara aperta fino alla fine, con diversi episodi da evidenziare. Clicca sul file in allegato per vedere alcune fotografie pubblicate dalla SSC Napoli sul proprio profilo Twitter.